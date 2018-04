Nintendo will Möglichkeiten der Switch weiter ausreizen

Nintendo hat eine interessante Kollaboration mit Scrum Ventures bekanntgegeben. Die in San Francisco ansässige Kapitalfirma soll gezielt nach Start-ups Ausschau halten, die an neuen Spielmöglichkeiten für Nintendo Switch arbeiten. Das Programm von Scrum umfasst hierbei die Suche nach speziellen Start-ups, Gruppen innerhalb großer Firmen oder Forschern an Universitäten, die neue Technologien für Nintendo Switch entwickeln sollen. Dies soll auch Komponenten wie Sensoren, neue Chips oder andere Add-ons beinhalten, so Scrum Ventures. Obwohl beide Firmen nicht direkt in die Start-ups investieren werden, will man Entwickler bei der Marktbringung unterstützen.

Dieser Schritt ist eine klarer Abkehr von der bis dato üblichen Herangehensweise von Nintendo, lediglich mit etablierten Hardware-Anbietern zusammenzuarbeiten, da einige der Neulinge auch die Möglichkeit bekommen sollen, direkt unter dem Firmennamen Nintendo zu veröffentlichen. Nintendo möchte mit der Suche nach neuen kreativen Ideen das starke Verkaufsmomentum aufrechterhalten und so auch neue Spielerfahrungen für Nintendo Switch generieren. Nach gut einem Jahr hat Nintendo Switch der Firma nicht nur hohe Verkaufszahlen beschert, sondern auch deren Marktanteile fast verdoppelt. Es ist somit kein Wunder, dass dies zu einem Umdenken in der Traditionsfirma aus Kyoto geführt hat.

Scrum möchte zunächst Teams zusammenstellen, mit denen sie arbeiten möchten, und im Herbst dieses Jahres mit Nintendo die Ideen besprechen. Die Kapitalfirma schließt zudem Angebote für Software-Entwicklungen kategorisch aus. Die noch relativ junge Venture-Kapitalfirma hat starke Verbindungen zum asiatischen Raum und hat erst letzten Monat ein vielversprechendes Joint-Venture mit Panasonic enthüllt.

Ko Shiota, Senior Executive Officer bei Nintendo, sagte in einer Stellungnahme, dass man jederzeit neue Wege erkunde, Unterhaltung weiterzuentwickeln. Man freue sich zudem darauf, neue und einzigartige Technologien durch das Programm von Scrum Ventures zu entdecken.

Mit der Zusammenarbeit mit Entwicklern von außerhalb schlägt Nintendo einen untypisch offenen Weg ein, der von Investoren mehr als begrüßt wurde. Auch bei der Ankündigung zu Nintendo Labo schossen die Marktanteile in die Höhe. Die kreative Kombination von Karton und den Joy-Con ist nur eine Möglichkeit, Nintendo Switch auf eine innovative Weise einzusetzen und mehr solcher sogenannter „Off-the-wall“-Ideen möchte Nintendo nun mit dem Programm erschließen.

Im Februar hat Nintendo die Verkaufszahlenprognose für die Konsole von den ursprünglich geschätzten 10 Millionen auf 15 Millionen angehoben. Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima erwartet bis Ende März 2019 sogar grob 37 Millionen Einheiten zu verkaufen und vergleicht den Verkaufsverlauf von Nintendo Switch mit dem von Nintendo Wii. Nintendo Wii ist Nintendos meist verkaufte Konsole der Firmengeschichte.

via Bloomberg