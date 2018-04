Closed Nightmare: Der Prolog und ein Teaser-Trailer

By

Nippon Ichi Software hat die japanische Webseite zu Closed Nightmare im Internet eröffnet, auf der ihr einen Teaser-Trailer findet. Dazu wird der Prolog des Videospiels beschrieben, der euch in die Handlung einführt. Das Live-Action-Horrorspiel wird in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Die Hauptfigur, die ihre Erinnerungen verloren hat, wacht in einem trüben und tristen Raum auf. Ihr linker Arm ist auf geheimnisvolle Weise paralysiert, sodass sie diesen nicht bewegen kann. In dem Zimmer liegt ein Handy, das plötzlich klingelt. Auf der anderen Seite der Leitung hört die Hauptfigur eine Kinderstimme von einer Person, die sich Chizuru nennt. Die Stimme sagt: „Du heißt Maria Kamishiro und bist eine Teilnehmerin an diesem Experiment. Ich werde dir nun deine Rolle mitteilen.“

Chizuru erzählt Maria in einer mechanischen Tonlage, dass Maria befreit wird, wenn sie das Experiment erfolgreich übersteht und beendet dann das Telefonat. Allerdings weiß Maria nicht, wann das Experiment beginnen wird. Oder hat der Test bereits begonnen? Das Ziel ist klar, Maria muss so schnell wie möglich diesen Ort verlassen. Somit beginnt ihre Flucht.

Die Eventszenen in Closed Nightmare werden durch Live-Videos übermittelt. Die Figur Maria Kamishiro wird von einer Schauspielerin gespielt und ihr erlebt das Geschehen aus der Ich-Perspektive. Während einer Erkundungsphase durchsucht ihr einen Raum. Ihr bewegt den Cursor über Objekte, um Hinweise zu finden, die ihr benötigt, um die Herausforderungen zu meistern. Nutzt ihr spezielle Gegenstände, erhaltet ihr weitere Informationen.

Das Gebäude besteht aus verschiedenen Räumen und in jedem Zimmer wartet eine andere Herausforderung. Ihr löst verschiedene Rätsel, um die Flucht aus dem Komplex anzugehen. In Japan erscheint Closed Nightmare am 19. Juli für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

via Gematsu