Live-Action-Serie heizt Fans auf Yakuza 6 ein

Kurz vor Veröffentlichung von Yakuza 6: The Song of Life heizt Sega mit einer Live-Action-Serie rund um Kazuma Kiryu den Fans weiter ein. Die „Geschichten des Drachen: Die Legende von Kazuma Kiryu“ werden aus der Perspektive dreier Menschen erzählt, deren Leben sich unter dem Einfluss von Kiryu drastisch geändert haben. Alle Videos wurden gemeinsam mit Liquid Advertising und Regisseur Christopher Erwing in Tokio gedreht.

Jede Folge der Serie wird dabei von Nebengeschichten aus der Yakuza-Serie inspiriert – „Der Rausschmeißer“ und „Der verlorene Sohn“ aus Yakuza Kiwami und „Die andere Haruka“ aus Yakuza 5. Die Personen treten mehrere Jahre nach ihrem schicksalhaften ersten Aufeinandertreffen mit Kiryu wieder auf und wir können hautnah erleben, wie sich ihr Leben in all der Zeit geändert hat. Ob alteingesessener Fan der Serie oder gerade eben erst die Legenden Kiryus entdeckt, werden Spieler ehrfürchtigen Respekt vor dem Drachen von Dojima haben, nachdem sie diese Geschichten kennengelernt haben.

Yakuza 6 erscheint am 17. April hierzulande für PlayStation 4*!

