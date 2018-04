Neues Koop-Event zu Metal Gear Survive beginnt

Konami hat heute ein neues Koop-Event zu Metal Gear Survive* gestartet. Das Event namens „The Encounter 1964“ basiert dabei auf Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Spielbar ist es ab heute und bis zum 24. April 2018. Auf der Grafik unten sowie auf der offiziellen Website gibt es weitere Details zum Event.

Metal Gear Survive will Stealth- und Survival-Mechaniken vermischen und vor allem eine Koop-Erfahrung bieten, beinhaltet aber auch eine Einzelspieler-Kampagne. Inhaltlich soll Survive an das Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes anknüpfen, so die offizielle Lesart. Eine Einführung in die Story und die Aufgaben, die euch erwarten: