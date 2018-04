Netflix-Serie zu The Witcher bekommt acht Folgen

By

Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass Netflix eine Serienumsetzung zum The-Witcher-Universum produzieren wird. Geschrieben wird die Reihe von Lauren Schmidt Hissrich, welche uns nun mit einigen Informationen zum Projekt versorgte.

Demnach wird man acht Folgen liefern, welche je etwa eine Stunde dauern werden. So will man auf den Punkt, actiongeladen und mit ausgearbeiteter Geschichte und Charakteren aufwarten, ohne einen Durchhänger in der Staffelmitte.

Zudem scheint man 2020 mit der Serie starten zu wollen, was aber noch nicht ganz sicher scheint. Hissrich betont dabei, dass Qualität wichtiger sei als Tempo, wobei man so schnell wie möglich arbeite. Die Pilotfolge sei geschrieben, müsse nun aber noch überarbeitet werden. Die anderen sieben Folgen müssen jedoch erst noch geschrieben werden.

Für viele Fans schon einmal beruhigend dürfte die Tatsache sein, dass in Osteuropa gefilmt werden wird. Mit dem Casting von Schauspielern hat man hingegen noch nicht begonnen.

via GameInformer