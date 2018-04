LOOT! #35: My childhood was awesome

Voller Nostalgie denken wir zurück an die Videospiele unserer Kindheit. Damals gab es scheinbar nichts, was uns so begeistern konnte, nichts hat uns länger gefesselt als „dieses eine Spiel“ (oder gleich mehrere). Mit dem Älterwerden schwindet diese Faszination immer mehr, wir sind nicht mehr so leicht zu beeindrucken, wir haben auch einfach nicht mehr soviel Zeit… umso schöner ist es an all die tollen Momente, Charaktere und Situationen zurückzudenken, die wir mit ganz bestimmten Titeln hatten.

Für viele gehört Final Fantasy ganz klar zu einem festen Bestandteil der eigenen Kindheit. Deshalb wird in diesem LOOT! ein toller Print vorgestellt, der auf zahlreichen, unterschiedlichen Produkten gekauft werden kann. Auf der Abbildung sind hauptsächlich Charaktere aus dem Final-Fantasy-Universum zu sehen, aber auch Figuren aus Chrono Trigger und Kingdom Hearts sind vertreten.

Auf dieser Seite könnt ihr euch die verschiedenen Stücke ansehen, die Bilder unten sind nur eine kleine Auswahl davon. Der Versand pro Stück beläuft sich auf vier bis fünf Euro.

via Redbubble