Jede Menge neuer Bilder und Informationen zu Code Vein

Dank Bandai Namco gibt es viele neue Bilder und Informationen zu Code Vein. Diese stellen uns den Charakter Juzo Mido vor, Combo-Entzug-Attacken, Waffenvariationen und die Partneraktionen von Mia und Louis.

Juzo Mido (gesprochen von Sho Hayami)

Man könnt ihn als den führenden Wiederkehrer-Forscher bezeichnen. Vor dem großen Zusammenbruch verübte Mido barbarische Experimente an adoptierten Waisen. Seine „Experimente“ schickte er daraufhin in den Kampf. Obwohl er selbst bereits äußerst mächtig ist, sucht er weiterhin nach mehr Kraft und Stärke. So wurde er durch Experimente selber ein mächtiger Wiederkehrer, auch seine Untergebenen wurden auf ähnliche Weise verstärkt. Mido kann selbst mächtige Angriff blocken und stellt sich Jack in den Weg. Was sind seine wahren Absichten?

Combo-Entzug

Je nach Waffe kann man nach einer Attacke sofort eine Entzug-Attacke auslösen. Dies funktioniert mit Standardangriffen, Spezialangriffen und aufgeladenen Angriffen. Durch geschickte Wahl von Waffe und Blood Veil kann man auf seinen Spielstil optimierte Kombinationen finden. Eine Möglichkeit ist, mit wiederholten Angriffen mit dem Bajonett eine Entzug-Attacke auszulösen. Dabei kann man von der großen Reichweite des Stingers profitieren und Angriffe mit Schüssen aus dem Bajonett kombinieren. Es ist auch möglich, den Gegner mit dem Blood Veil zu beißen. Hat man den Fokus aktiviert, kann man einen Combo-Entzug auch nach einem Sprungangriff auslösen.

Waffenvariationen

Sogar Waffen desselben Typs können unterschiedliche Angriffe besitzen. Die folgenden Bilder zeigen euch einige Spezialangriffe von einhändigen und zweihändigen Schwertern.

Partneraktionen von Mia und Louis: Kampf

Während eines Kampfes werden Mia und Louis den Protagonisten mit Angriffen und verschiedenen Fähigkeiten unterstützen. Louis hält dabei etwas Abstand zum Gegner. Je nach Kampfsituation werden die beiden auch blocken und ausweichen, gegen starke Gegner sollte man dennoch darauf achten, wie es um ihre Gesundheit steht. Auch Entzug-Angriffe können von Louis und Mia ausgeführt werden, in Bosskämpfen können sogar noch weitere besondere Angriffe dazukommen.

Partneraktionen von Mia und Louis: Erkundung

Je nach Umgebung werden sich die Kommentare eures Partners ändern. So werdet ihr bei der Erkundung vor Gefahren gewarnt oder auf eure niedrige Anzahl Lebenspunkte hingewiesen. Durch eine Warnung könnt ihr unter anderem einen Sturz in die Tiefe verhindern, wenn der Boden plötzlich nachgibt. Jedoch unterscheiden sich die Kommentare je nach Partner. Legt man eine Pause ein, erkundet der Partner die Umgebung selbstständig. Da das Spiel nicht pausiert, während man im Menü beschäftigt ist, wird der Partner in solchen Fällen den Protagonisten schützen.

Code Vein soll weltweit dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

via Gematsu