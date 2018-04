Battle Breeders: Bandai Namco sichert sich Trademark

Bandai Namco hat sich in Japan das Trademark Battle Breeders gesichert, worum es sich dabei handeln könnte, ist jedoch noch völlig unklar. Battle Breeders kann in etwa mit „Kampfzüchter“ übersetzt werden, vielleicht lehnt man sich damit an das ähnlich klingende „Cattle Breeders“ (Viehzüchter) an. Der Bezug zu einem Monsteraufzuchtspiel liegt da natürlich nahe, vielleicht handelt es sich dabei um einen Untertitel für ein Digimon-Spiel?

Vielleicht erfahren wir ja bald mehr! Was sind eure Ideen?

via Gematsu