Inazuma Eleven Ares: Der erste TV-Spot aus Japan

In Japan läuft derzeit der erste TV-Spot zu Inazuma Eleven Ares, der von Level-5 veröffentlicht wurde. Inazuma Eleven verbindet seit jeher die Elemente von RPGs und von Fußballspielen. Wer beides mochte, hatte gute Karten, Anschluss zu finden. Das neue Inazuma Eleven Ares soll aber sogar Menschen den Spaß am Fußball näherbringen, die sonst nichts für das Spiel übrig haben. Ursprünglich war die Serie als Spiel für Kinder geplant, doch mit Inazuma Eleven Ares will man auch erwachsene Fans erreichen

Inazuma Eleven Ares soll im Fußball-Teil des Spiels offenbar deutlich realistischer sein. Ziel sei es, dass die Fans glauben, ein „echtes Fußballspiel“ zu spielen. Auch das Scouting-System aus den ersten Teilen der Serie kehrt zurück.

In Japan soll das Videospiel im Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS und Android erscheinen.

via Gematsu