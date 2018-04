Action-RPG CrossCode erscheint für PlayStation 4

By

Das vom deutschen Studio Radical Fish entwickelte, zweidimensionale Action-RPG CrossCode bahnt sich seinen Weg auf Sonys aktuelle Heimkonsole.

Im bisher ausschließlich für PCs verfügbaren Rollenspiel schauen Spieler Lea über die Schulter, welche sich in ferner Zukunft in ein MMO-Spiel namens CrossWorlds einloggt. Speziell ist, dass Lea nicht nur stumm ist, sondern auch an Gedächtnisschwund leidet. Auf dem Weg ihr Gedächtnis wiederherzustellen, lüftet Lea tiefgehende Geheimnisse um das MMO selbst. Weiterhin schreibt sich CrossCode auf die Fahne, Elemente aus Action-Adventures und Rollenspielen zu kombinieren und neben unterschiedlichen Rätseln auch rasante Kämpfe zu bieten.

Nachfolgend seht ihr Screenshots und einen Trailer zur PC-Version. Außerdem finden sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Entwicklers zahlreiche Videos zur Entwicklung des Titels.

CrossCode befindet sich derzeit im Steam Early-Access und ist für 19,99 Euro zu haben.

via Deck13, RadicalFishGames