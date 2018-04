Fusion Zamasu wird DLC für Dragon Ball FighterZ

By

Wie in der aktuellen Ausgabe der V-Jump enthüllt wurde, wird Fusion Zamasu der nächste spielbare DLC-Charakter für Dragon Ball FighterZ werden. Als Fusion des anderen Zamasu mit Goku Black wird Fusion Zamasu als stärkster Gott mit größter Kraft und unsterblichem Körper beschrieben.

Einige seiner Spezialangriffe ermöglichen es ihm zu fliegen. In diesem Zustand wird er in alle acht Richtungen steuerbar sein. Mittels „Holy Wrath“ kann er einen riesigen Energieball abfeuern und „Lightning of Absolution“ führt dazu, dass Fusion Zamasu eine große Fläche mit Blitzen eindecken kann.

Wann Fusion Zamasu erhältlich sein wird, ist noch unbekannt. Dragon Ball FighterZ ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Falls ihr mehr über Dragon Ball FighterZ* erfahren möchtet, könnt ihr gerne unseren Test dazu lesen!

via Gematsu