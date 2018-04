Figuren Fieber: Erster Blick auf den Geralt-Nendoroid

Schon im März konnten wir euch die Nachricht überbringen, dass Good Smile Company einen putzigen Geralt als Nendoroid veröffentlicht. Die Nendoroids von Good Smile Company sind in der Regel ziemlich süß, was natürlich an ihrer Machart liegt. Der Chibi-Stil ist von Natur aus süß. Doch zu der Ehre eines Nendoroids von Good Smile Company kommen auch ziemlich coole Charaktere. Nach Nathan Drake „erwischt“ es nun eben auch Geralt aus The Witcher.

Nachdem man im März nur einen Prototypen zu Gesicht bekam, hat Good Smile Company nun eine Artikelseite online gestellt und dabei weitere Bilder und Details veröffentlicht. So erscheint der Nendoroid im September zum Preis von 4.815 Yen (zzgl. Steuern) und neben seinem Feuerzeichen bringt Geralt-Mini natürlich auch ein Schwert und seine Gwent-Karten mit. Und auch die berühmteste Szene darf natürlich nicht fehlen. Seht selbst.

Vorbestellungen sind seit heute möglich.