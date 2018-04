Letzter Trailer zu Metal Max Xeno veröffentlicht

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 19. April erscheint das Panzerabenteuer Metal Max Xeno in Japan. Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung präsentiert Kadokawa Games nun den letzten Trailer, bevor sich Spieler selbst in die Welt stürzen können. Erst vor Kurzem gab der Entwickler einige neue Informationen zum Spiel preis. Ein Überblick zur Geschichte:

Die Handlung spielt im Japan des Jahres 209X. Protagonist des Spiels ist Thalys, dessen Körper zur Hälfte aus Maschinen besteht. Das ermöglicht es ihm aber auch, mächtige Monster ganz allein auszuschalten. Die Heldin des Spiels heißt Toni. Ihr Vater wurde getötet und sie selbst wurde von Thalys gerettet, danach schloss sie sich ihm an. Die Gegner nennt man in dieser Welt „SoNs“ – die Monster trachten danach, der Menschheit ein Ende zu bereiten. Nicht weniger mysteriös ist die mechanische Kraft, durch die die Menschheit zu einer vom Aussterben bedrohten Rasse wurde.

Metal Max Xeno erscheint am 19. April in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Eine Veröffentlichung im Westen sei geplant, jedoch steht noch kein Termin fest.

via Gematsu