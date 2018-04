Farmer spielt Stardew Valley beim Traktorfahren

Jeder kennt das Meme, nach dem die fleißigen Deutschen nach getaner Arbeit zuhause weiter „Arbeit spielen“. Geschmückt wird das Meme von möglichst absurden Arbeitssimulatoren. Die nachfolgende Geschichte stammt aber nicht aus Deutschland, sondern aus Nordkalifornien. Und Landwirt Tim spielt auch nicht nach der Arbeit den Landwirtschafts-Simulator, sondern während der Arbeit Stardew Valley*.

Sein Traktor ist nämlich selbstlenkend und während seiner Arbeit hat Landwirt Tim so ziemlich viel Zeit. Die vertreibt er sich seit einer Weile mit Stardew Valley. Die meisten Landwirte würden Bücher mitnehmen oder im Internet surfen, schreibt der Landwirt bei Reddit, doch ihm liegt eher Nintendo Switch. Zelda: Breath of the Wild habe er auf dem Traktor durchgespielt, seit einiger Zeit widmet er sich nun Minecraft und eben Stardew Valley. Ganz bewusst entscheidet er sich dabei gegen Simulatoren wie den Landwirtschafts-Simulator. Der würde nämlich keine Entspannung bieten.

Über 200 Stunden habe er nun schon in Stardew Valley gesteckt. Das Spielen komme dem echten Leben als Landwirt dabei recht nahe, so Tim. Doch den Ertrag stellt das Videospiel falsch dar. In Stardew Valley gibt es regelmäßig ein sicheres Einkommen für abgelieferte Früchte und Lebensmittel. Doch der echte Markt ist so sicher nicht. „Die Landwirtschaft ist wie ein Casino und die Mafiabosse sind Mutter Natur und der Weltmarkt“, schreibt er bei Reddit. Aber etwas anderes als die Landwirtschaft wolle er nie mehr machen, auch, wenn es 20 Jahre dauerte, bis er den Job zu schätzen lernte.

