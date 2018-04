Erste Bilder zu Class of Heroes: Anniversary Edition

Acquire hat nicht nur die offizielle Webseite zu Class of Heroes: Anniversary Edition eröffnet, sondern auch die ersten Bilder zur Version für Nintendo Switch enthüllt. Da der Dungeon-Crawler bereits am 26. April 2018 erscheinen soll und preislich lediglich bei 2.759 Yen (circa 21 Euro) liegt, wird es sich hierbei höchstwahrscheinlich um einen rein digitalen Release über den Nintendo eShop handeln.

Class of Heroes: Anniversary Edition wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der man eine Sammlung von seltenen Bildern ansehen und Hintergrundmusik aus der gesamten Reihe anhören kann.

Ursprünglich erschien Class of Heroes im August 2008 in Japan für PlayStation Portable. Der amerikanische Herausgeber Atlus hat sich um die Lokalisierung gekümmert und das Spiel im Juni 2009 in Nordamerika veröffentlicht. Danach übernahm Gaijinworks weitere Lokalisierungsarbeiten in Form von Class of Heroes 2 für PlayStation Portable und Class of Heroes 2G für PlayStation 3. Letzteres erschien jedoch nur digital und keiner der Titel hat es je nach Europa geschafft. An einer englischen PlayStation-3-Version zu Class of Heroes 3 wird aktuell immer noch gearbeitet.

Die offizielle englische Seite bietet eine Übersicht zum ersten Teil der Reihe an:

Willkommen an der Particus Akademie!

Herzlich Willkommen an der Particus Akademie! Eine neue Abenteurer-Akademie, die für Studenten ihre Pforten öffnet. Seitdem rätselhafte Labyrinthe innerhalb der Gebirge und Wälder aufgetaucht sind, streben viele junge Leute danach, in jenen Labyrinthen nach Schätzen und Geheimnissen zu suchen. Die Particus Akademie wurde ins Leben gerufen, um Studenten beim Erreichen ihres Zieles zu unterstützen.

Hier an der Particus Akademie lehren wir unseren Studenten das notwendige Wissen und Fähigkeiten, um die schwersten Aufgaben innerhalb der Labyrinthe zu meistern. Mit 15 Studiengängen und Studenten bestehend aus allen 10 Rassen der Welt, ist die Particus Akademie eine vielversprechende Wahl für alle Abenteuer-Neulinge.

Unsere Forschungsstätte ist eine der besten im Land und ermöglicht den Studenten Ausrüstung nach ihren Wünschen zu gestalten. Synthetisiere, verbessere oder füge besondere Effekte zu fast allen Ausrüstungsstücken und Waffen hinzu, die man finden oder kaufen kann.

Particus Akademie ist eine Klasse für sich! Melde dich noch heute an!

