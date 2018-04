Deutsche Verkaufscharts: Far Cry 5 bleibt Spiel der Stunde

Far Cry 5 gibt weiterhin den Ton in den deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK, an. Wie schon in der Launchwoche bevölkert die Standardversion den ersten Platz auf PS4, Xbox One und PCs. In den PS4-Charts landet die „Gold Edition“ von Far Cry 5 sogar auf dem zweiten Platz. In den Xbox-One-Charts auf Rang 4. Dort schiebt sich A Way Out von Platz 4 auf Platz 2. In den PC-Charts kann Far Cry 5 die Spitze vor Dauerbrenner Die Sims 4 verteidigen.

Auch sonst tut sich wenig, weil es kaum Neueinsteiger gibt. Auf Nintendo Switch bleibt Mario Kart 8 Deluxe vor Super Mario Odyssey. In den 3DS-Charts gibt Meisterdetektiv Pikachu die Ermittlungen wieder ab und rutscht auf Rang 4 runter. Platz 1 gehört Super Mario 3D Land Selects und auf Rang 2 klettert Pokémon Ultrasonne.