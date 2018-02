Viertes Hintergrund-Video zu Monster Hunter: World

By

Capcom hat ein weiteres, deutschsprachiges Hintergrund-Video zu Monster Hunter: World veröffentlicht. Diesmal widmet man sich dem Crafting-System im Detail. Euch wird erklärt, warum das Fertigen von Waffen und Rüstungen im Spiel so wichtig ist und was Spieler beachten müssen, um mit selbstgefertigten Waffen den Jagderfolg noch mehr zu steigern. Monster Hunter: World ist für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

