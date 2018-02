The Town of Light: Deluxe Edition für Nintendo Switch

Nach der Veröffentlichung für PCs, PlayStation 4 und Xbox One wird The Town of Light nun in einer Deluxe Edition auch für Nintendo Switch erscheinen. Die Veröffentlichung ist physisch und digital im Frühjahr 2018 vorgesehen. Die für Konsolen bereits verbesserte Version des Spiels wird in der Deluxe Edition Bonus-Material sowie Interviews enthalten.

Der Titel ist von wahren Begebenheiten inspiriert und spielt in der Toskana, in der psychiatrischen Klinik Volterra. Diese wurde 1978 geschlossen, da der Umgang mit den Patienten als zu grausam eingestuft wurde. So wurde beispielsweise bekannt, dass Elektroschocktherapie angewandt wurde und Patienten zum Teil mit einer Zwangsjacke ans Bett gefesselt wurden.

In The Town of Light folgt man der Geschichte der 16-jährigen Renée, für die sich am 12. März 1938 alles veränderte. Sie wird aus ihrer gewohnten Umwelt herausgerissen und nach Volterra gebracht. Laut dem Polizeibericht sei Renée eine Gefahr für sich und andere und der Auslöser eines öffentlichen Skandals.