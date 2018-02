PriPara: All Idol Perfect Stage: Bilder zeigen Story-Modus

Takara Tomy A.R.T.S hat neue Bilder zu PriPara: All Idol Perfect Stage veröffentlicht, die euch einen Eindruck der Spielmechanik vermitteln und den Story-Modus zeigen. Gleichzeitig enthüllten die Aufnahmen die Spielfigur Mirai Momoyama aus der neuen Serie Kiratto Pri Chan, die ebenfalls in der eigenständigen Handlung des Videospiels vorkommen wird.

Man kann bis zu sechs Avatare erstellen, die man jeweils aus einzelnen Teilen, sogenannten „My Character Parts“, zusammenstellt. Insgesamt gibt es über 30 PriPara-Idole, die im Spiel vorkommen. Gleichzeitig soll es mehr als 1300 Kostüm-Items geben. Zudem wird es 15 Lieder im Spiel geben und nochmal 15 weitere für Anime-Konzerte.

Im Story-Modus wird der eigene Charakter zum Protagonisten des Titels. Man kann aber auch „Anime Story“ spielen, die sich an den Anime hält. Außerdem unterstützt der Ableger alle Modi von Nintendo Switch, man kann also auch unterwegs spielen. In Japan soll das Videospiel am 22. März erscheinen.