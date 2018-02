Neuer Trailer zu Kingdom Come: Deliverance

Das neueste Gameplay-Video zu Kingdom Come: Deliverance lässt euch auch in die deutsche Synchronisation des Mittelalter-RPGs hineinhorchen. Das Video mit dem Titel „A Blacksmith’s Tale“ setzt darüber hinaus auch auf stimmungsvolle Zwischensequenz-Ausschnitte und abwechslungsreiche Schauplätze. Zur Lokalisierung und Synchronisation führt Publisher Deep Silver aus:

Ein mächtiger und angesehener Krieger zu werden, das ist nur einer der zahlreichen Wege, um letztlich in Kingdom Come: Deliverance erfolgreich zu sein. Es gibt noch so viele Möglichkeiten mehr, um das facettenreiche Mittelalter-Rollenspiel mit seiner spannenden Hintergrundgeschichte, bestehend aus mehr als einer Million Wörtern, zu absolvieren. Richtig gelesen, über EINE! MILLION! Wörter! Das sind mehr als doppelt so viele wie die komplette Herr-der-Ringe-Saga enthält und demonstriert sehr schön die Liebe zum Detail, die das internationale Team von Warhorse Studios in das Spiel gesteckt hat, das neben vollständig lokalisierten deutschsprachigen Texten auch eine komplette, deutschsprachige Synchronisation enthält.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.