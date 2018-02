Am 16. März erfahren wir, wie es mit Sonic weitergeht

Mit Sonic Mania und Sonic Forces sind die beiden neuesten Sonic-Games jetzt erhältlich. Wie geht es also weiter mit Sonic the Hedgehog, fragen sich Fans der Serie? Diese Frage wird Sega am 16. März beantworten. Im Rahmen des Panels „Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel“ bei der SXSW 2018 will Sega einen „weltexklusiven ersten Blick“ darauf bieten, „was als Nächstes kommt“. Zu Gast beim Panel sind Jason Hernandez, Tyson Heese, Aaron Webber, Austin Keys und natürlich Takashi Iizuka.

In der Beschreibung heißt es:

Sonic ist zurück und bereit, 2018 im Sturm zu erobern. Seid dabei, wenn das Team von Sega, das an Sonics Zukunft arbeitet, euch einen Blick auf die letztjährige starke Performance von Sonic Mania und Sonic Forces gibt, ebenso wie einen weltexklusiven ersten Blick auf das, was als Nächstes für den blauen Igel kommt.

via Gematsu