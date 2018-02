Girls und Panzer: Die Panzer der Pravda High School

By

Das neueste Video zu Girls und Panzer: Dream Tank Match präsentiert euch heute die Panzer, die von den Schülerinnen der Pravda Girls High School gesteuert werden.

Das Panzer-Actionspiel basiert auf der gleichnamigen Animeserie. Dieses Videospiel bietet nicht nur aufregende Panzergefechte, sondern auch einen Onlinemodus. Im Onlinemodus kämpfen fünf Spieler gegen fünf andere Spieler. Je nach Belieben bestimmt ihr die Farbe des Panzers oder verseht das Fahrzeug mit Aufklebern. Dadurch erstellt ihr ein ganz individuelles Vehikel. Im Großen und Ganzen geht es darum, mit Anime-Girls Panzer zu fahren und sich Panzergeschosse um die Ohren zu feuern.

In Japan erscheint der Titel am 22. Februar für PlayStation 4. Am 27. Februar soll die asiatische Version erscheinen, welche englische Texte bietet.

via Gematsu