Gal Gun 2: Missionen und Doki Doki Mode

Inti Creates hat weitere Informationen zu Gal Gun 2 enthüllt, die euch verschiedene Arten der Missionen vorstellen sowie den Modus „Doki Doki Mode“ beschreiben. Der Fortschritt im Spiel wird durch die Erfüllung von Aufträgen erzeugt, die euch von den Mädchen erteilt werden. Jedes Mal, wenn ihr die Schule besucht und eine Aufgabe erledigt, vergeht die Zeit. Am Abend kehrt ihr automatisch in euer Haus zurück. Euer Ziel ist es dabei, Punkte namens „Demon Repel Points“ zu sammeln, während ihr diesen beschriebenen Kreislauf immer wieder ausführt.

Die Missionen unterteilen sich in Verteidigung und Nachforschungen. Entschließt ihr euch für eine Verteidigung, beschützt ihr ein Mädchen vor Dämonen. Dabei seht ihr die Lebensenergie des Mädchens, die durch die Angriffe der Dämonen reduziert wird. Die Gegner greifen von verschiedenen Seiten an. Sobald die Gesundheit des Opfers komplett verbraucht ist, bedeutet dieser Ausgang ein Game Over für euch.

Bei einer Nachforschung müsst ihr ein bestimmtes Objekt finden, das auf der Karte versteckt ist. Um das gesuchte Objekt zu erreichen, müsst ihr Gegenstände zerstören, die euch den Weg blockieren. Dabei müsst ihr euch vorsichtig bewegen. Werdet ihr von einem Dämon oder von einem Mädchen entdeckt, rufen sie Verbündete. Findet ihr alle Objekte innerhalb des Zeitlimits und weicht den Fallen erfolgreich aus, beendet ihr diese Mission.

Durch den Modus „Doki Doki Mode“ treibt ihr die kleinen Dämonen aus den Schülerinnen aus, die sich in ihren Körpern befinden. Mit „Pheromone Shots“ beschießt ihr die Mädchen. Befindet sich an der getroffenen Körperstelle ein Dämon in der Nähe, wird euch der Bereich angezeigt. Trefft ihr die richtige Stelle, zeigt sich der Dämon und kann aus dem Körper befördert werden. Da sich die Dämonen auch auf der Rückseite des Opfers befinden können, ist es wichtig, dass ihr die Mädchen aus allen Richtungen beschießt. Nach ihrer Entdeckung versuchen die bösen Geister zu fliehen. In solchen Situationen müsst ihr schnell reagieren und so viele Dämonen wie möglich vernichten.

In Japan soll der Titel am 15. März für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. PQube kümmert sich um die Lokalisierung für Europa und Nordamerika. In diesen Regionen soll das Videospiel im Frühling in den Handel gelangen.

via Gematsu