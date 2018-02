Death End re;Quest: Bonus für eine Verspätung

By

Compile Heart gab eine Verspätung der Veröffentlichung von Death End re;Quest bekannt. Das Rollenspiel wird nicht am 1. März in Japan für PlayStation 4 erscheinen, sondern erst am 12. April. Der Entwickler teilte eine Entschuldigung, aber keine genauen Gründe für die Verschiebung mit. Dafür bekommen die Käufer ein besonderes Extra. Innerhalb der Kampagne für die Vorbestellungen, die eine Frist bis zum 31. Januar hatte, wurde der S-Rang nicht erreicht. Nun werden die dazugehörigen Boni für die Käufer als Entschädigung kostenlos angeboten.

Dieses Extra ist ein DLC, der aus einem Set an Bikinis für die Heldinnen besteht.

via DualShockers