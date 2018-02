Anata no Shikihime Kyouikutan: Vorstellung von Veronica

By

Wenn ihr Veronica aus dem Videospiel Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) näher kennenlernen möchtet, bietet sich heute die Gelegenheit dazu. Nippon Ichi Software hat ein neues Video zum Titel veröffentlicht, das euch die Prinzessin präsentiert.

Veronica ist eine junge und talentierte Hexe, die auf der Insel die bekannteste Gilde für Schwarze Magie führt. Veronica lebt nach ihrem Willen und wirkt arrogant. Gelangt sie aber in Kontakt mit Magiern, zeigt sie ihre charmante Seite.

Als Magierin nutzt die Prinzessin Zaubersprüche. Die Vielfalt ihrer Moves ist begrenzt, dafür ist sie in der Lage, mehrere Feinde gleichzeitig anzugreifen.

In Japan erscheint der Titel am 8. März 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

via Gematsu