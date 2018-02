Yakuza 6: Demo tröstet über Verschiebung hinweg

So ganz ohne Verschiebung geht es wohl nur noch für die wenigsten großen Spiele. Auch Kazuma Kiryu beißt nun in diesen sauren Apfel. Sega hat heute die Veröffentlichung von Yakuza 6: The Song of Life vom 20. März 2018 auf den 17. April 2018 verschoben. Die Verzögerung hält sich also in Grenzen und außerdem hat Sega ein Trostpflaster für die Fans parat. Am 27. Februar wird eine spielbare Demo zu Yakuza 6 veröffentlicht, die auch die Möglichkeit bieten wird, den Speicherstand in die Verkaufsversion zu übertragen. Details zur Demo gibt es leider noch nicht.

In Yakuza 6 wird Kazuma Kiryu herausfinden, wie viel Menschen bereit sind, für die Familie zu opfern – wenn er eine Reihe von düsteren Ereignissen untersucht. Nach einer dreijährigen Haftstrafe eben frisch entlassen, findet ein sichtlich gealterter Kiryu heraus, dass seine Leihmutter-Tochter Haruka aus dem Waisenhaus, das er betreute, verschwunden ist. Der Weg führt ihn zu seinen alten Pfaden in Kamurocho, wo er entdeckt, dass sie von einem Auto getroffen wurde und nun im Koma liegt. Und um es noch schlimmer zu machen, erfährt Kiryu, dass Haruka jetzt einen Sohn hat, den er betreuen muss. Mit dem Baby unter dem Arm reist Kiryu in die Küstenstadt Onomichi, Hiroshima, um die Wahrheit über Haruka, ihren Sohn und ein unheimliches Geheimnis, das die Hiroshima-Yakuza verbergen, zu lösen.

via Sega