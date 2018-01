Über eine Million Downloads für Dx2 Shin Megami Tensei

By

Die Downloads von Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation haben mittlerweile die Marke von einer Million überschritten. Seit dem 22. Januar ist der Titel in Japan für iOS und Android erhältlich. Um diesen ersten Meilenstein zu feiern, schaltet Sega zwei Kampagnen frei. Die erste Kampagne trägt den Titel „Missions to Acquire Lots of Magnetite“ und ist vom 30. Januar bis zum 13. Februar aktiv. Die dazugehörigen Missionen belohnen die Spieler mit Gegenständen. Gelingt es, alle Missionen aus dieser Reihe zu bewältigen, wartet ein Bonus auf die Spieler, der aus 300.000 Magnetite besteht.

Die zweite Aktion läuft ebenfalls in diesem Zeitraum und heißt „One Million Download Commemoration Present“. Spieler, die den Titel bereits spielen oder vor dem 30. Januar mit dem Titel beginnen, erhalten 100 Edelsteine, ein Ticket für eine hochwertige Beschwörung, zwei „Muscle Drinks“, einmal Yata no Kagami (3 Sterne) sowie 10.000 Makka.

via Gematsu