The Men of Yoshiwara: In Japan für Switch erhältlich

Ab sofort ist das Otome The Men of Yoshiwara: Kikuya von D3 Publisher in Japan digital für Nintendo Switch erhältlich. Ihr findet den Titel im japanischen Nintendo eShop für 1.980 Yen (circa 15 Euro). Die Größe des Titels beträgt 455 MB. Interessant ist, dass die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch unterstützt werden. Eine lokalisierte Fassung ist für den Westen bereits geplant. Es gibt noch kein Datum, aber da die japanische Fassung englische Bildschirmtexte bietet, geht man derzeit von einer zügigen Erscheinung im Westen aus.

Auf einer fernen Insel, auf der keine Kinder mehr geboren werden, existiert eine einzigartige Kultur, die sich komplett vom Festland unterscheidet. In einem Distrikt auf dieser Insel sammeln sich die Männer, während sich die Frauen entweder nach Nachwuchs oder nach der Liebe sehnen. Sie wissen, dass sie durch eine Lüge betrogen werden und daher täuschen auch sie ihren Partner, all das passiert in einem einzigen Traum in der Nacht. Wird man am Ende jemandem seine Liebe schenken?

Das Video präsentiert euch das japanische Intro des Spiels.

via Gematsu