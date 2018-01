Am 7. Februar wird Bandai Namco die Präsentation „The Idolmaster New Series Production Presentation“ ausstrahlen, die ihr live über YouTube, Niconico und LINE verfolgen könnt. Der Produzent Youzou Sakagami wird das Event leiten und neue Informationen über die neuen Serientitel enthüllen, die Bezug zur Reihe The Idolmaster haben. Bereits auf der Tokyo Game Show hat Bandai Namco ein neues Projekt zu The Idolmaster erwähnt, welches neue Idols in die Serie einfügt.

via Gematsu