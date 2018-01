Der Launchtrailer zu Monster Hunter: World

Ab heute ist Monster Hunter: World für PS4 und Xbox One erhältlich und Capcom feiert das natürlich mit dem obligatorischen Launchtrailer. Auf über 40 Millionen verkaufte Einheiten blickt die Monster-Hunter-Reihe inzwischen zurück, der Großteil davon wurde in Japan erzielt. Doch das soll sich nun ändern, mit Monster Hunter: World will Capcom global neue Fans jagen, das zeigt auch der erstmals weltweit simultane Release, ebenso wie zahlreiche spielerische Anpassungen.

In Monster Hunter: World stellen sich Spieler gigantischen Monstern in weitläufigen, lebendigen Ökosystemen. Sie jagen entweder allein oder via Online-Kooperationsmodus in einer Gruppe mit bis zu drei weiteren Huntern. Monster Hunter: World bietet erstmals die Möglichkeit, dank eines globalen Servers mit Spielern aus aller Welt zu spielen und dank Drop-in-Funktion auch mitten im Spiel weitere Jäger hinzuzurufen.

Monster Hunter: World erzählt von der Reise der Drachenältesten, die sich in jeder Dekade auf einem Kontinent, der nur als die Neue Welt bekannt ist, versammeln. Als Mitglied der Forschungskommission der Gilde treten Spieler die Reise in die noch unbekannte Welt an, um fortan deren Geheimnisse zu lüften und herauszufinden, was sich hinter der Versammlung verbirgt. Dabei stößt die Kommission schnell auf Zorah Magdaros, einen kolossalen Drachenältesten, der sich aus der Erde erhebt wie ein Vulkan.