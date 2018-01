Sword Art Online: Argo, Daisy, Yui, Rain und Philia

By

Bandai Namco stellt euch die Rollen der Charaktere Argo, Daisy, Yui, Rain und Philia in Sword Art Online: Fatal Bullet vor und geht dazu auf die Schmiede von Lisbeth ein. Im zweiten Teil der Handlung muss der Spieler eine schwierige Entscheidung treffen. Dabei geht es um seine Freunde und ihren Kampf oder um seine eigene Notlage.

Argo (gesprochen von Shiori Izawa)

Eine Informantin, die als nützliche Spionin dienen kann. Ihr Spitzname lautet „Argo the Rat“. Derzeit interessiert sie sich selbst für das System ArFA-sys Type-X.

Dasiy (gesprochen von Shiori Mikami)

Das ArFA-sys wird von Zeliskam geführt und gehört zum Type-X, ähnlich wie das System, welches dem Protagonisten gehört. Für Zeliskam ist Daisy kostbar und es scheint, dass sie nicht an den Kämpfen teilnimmt.

Yui (gesprochen von Kanae Itou)

Ein Mädchen mit einem reinen Herzen, welches das Vertrauen ihrer Kameraden schnell gewinnt. Während der Ära in „Sword Art Online“ wurde sie von Kirito und Asuna beschützt. Sie sieht die beiden als ihre Eltern an. Für Kiritos Gruppe ist sie wie ein Maskottchen und wird von allen geliebt.

Rain (gesprochen von Miyu Takagi)

Neben Kirito eine weitere Person, von der bekannt ist, in „ALfheim Online“ die Fähigkeit „Dual Wield“ zu besitzen. Sie spielt auch „Gun Gale Online“, doch da sie privat im realen Leben sehr beschäftigt ist, hat sie nicht mehr viel Zeit zum Spielen.

Philia (gesprochen von Yui Ishikawa)

Das Mädchen wurde in dem Gebiet „Hollow Area“ von Kirito gerettet. Sie bezeichnet sich selbst immer noch als Schatzjägerin und ihr Ziel sind nun seltene ArFA-sys.

Wie in „ALfheim Online“ und „Sword Art: Origin“ betreibt Lisbeth in „Gun Gale Online“ eine Werkstatt. Besitzt ihr eine Waffe und die nötigen Materialien, kann Lisbeth dieses Objekt aufwerten. Einige Waffen verfügen über „Memory Chips“, in denen besondere Fähigkeiten ruhen. Durch eine Modifizierung ist es möglich den Effekt zu verändern. Die weiteren Bilder zeigen euch das Gebiet „Old South“.

Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar für PS4, Xbox One und PCs in Europa.

via Gematsu