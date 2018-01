Stardew Valley: Neue Infos zum Mehrspieler-Modus

Eric Barone, auch bekannt als Entwickler ConcernedApe, gibt auf Twitter einige Informationen zum Stand von neuen Inhalten von Stardew Valley preis. In einem Screenshot zeigt er vier Spieler, die über eine LAN-Verbindung miteinander spielen. Der Mehrspieler-Modus wird über lokale LAN- und Online-Verbindungen spielbar sein.

Laut Barones erstem Tweet macht es viel Spaß, zusammen zu spielen, jedoch ist die Arbeit noch nicht beendet. Der vorhandene Netzcode soll aber bereits gut funktionieren. Im zweiten Tweet vermerkt er, dass die neuen Inhalte für Stardew Valley fertiggestellt sind und er jetzt den Fokus auf den Multiplayer-Modus legt. Die neuen Inhalte sollen eine Winter-Veranstaltung in der Stadt, neue NPC-Events und weitere Gegenstände enthalten.

Stardew Valley ist bereits für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erschienen. Eine Version für PlayStation Vita ist in Arbeit, wird jedoch das Multiplayer-Update vorerst nicht erhalten. Lest hier unseren Test zur Nintendo-Switch-Version des Spiels.

4-player Stardew Valley LAN party at my house… it's really fun. It still needs some work, but the underlying network code is solid. Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun. Can't wait to share this pic.twitter.com/Sjxyd712BK

