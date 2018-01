Square Enix kündigt Final Fantasy XV: Royal Edition an

Square Enix hat heute die Final Fantasy XV: Royal Edition angekündigt, die dank der ESRB-Einstufung schon kein Geheimnis mehr war. Wie erwartet handelt es sich um eine Art „Complete Edition“. Enthalten sind alle bisher veröffentlichten DLCs, insgesamt 20 an der Zahl, darunter natürlich auch die Story-Episoden von Ignis, Gladio und Prompto, ebenso wie der Mehrspieler-DLC. Aber auch neue Features und Inhalte sind enthalten, darunter ein neuer Dungeon.

Diese Inhalte bietet die Royal Edition laut Square Enix:

Insomnia-Ruinen – neue Nebenaufgaben und Gegner wie Kerberos und Omega stehen auf der erweiterten Karte der Hauptstadt von Insomnia zur Verfügung. Spieler können sich sogar an einem Kampf mit den Königen von Lucis versuchen.

Ein vollständig steuerbares königliches Boot, das die Welt von Eos erweitert und es den Spielern ermöglicht, das Gebiet zwischen Kap Caem und Altissia zu erkunden. Spieler können vom Boot aus angeln und neue Fische sowie Rezepte entdecken.

Ein neues Accessoire, das die Aktion „Königswaffen EX“ aktiviert – Spieler können mächtige Attacken entfesseln, solange die Königswaffen beschworen sind. Nachdem Spieler alle Königswaffen gesammelt haben, können sie ein Accessoire finden, das Zugriff auf die Königswaffen EX gewährt.

Ein neuer Kameramodus aus der Egoperspektive, mit dem die Spieler das Spiel aus Noctis‘ Sicht erleben können.

Über ein Dutzend Inhalte zum Herunterladen, darunter Waffen, Lackierungen für den Regalia und Gegenstandsets.

Alle bisherigen Inhalte des Season Pass, inklusive: Episode Gladiolus, Episode Prompto, Episode Ignis und Mehrspieler-Erweiterung: Gefährten (per Download).

Spieler können sich die „Kosmogonie“-Geschichten, die in aller Welt in Final Fantasy XV verstreut sind, erneut ansehen. Zusätzliche lokale Mythen und Legenden werden ebenfalls an verschiedenen, neuen Orten untergebracht. Durch diese kann der Spieler mehr über die Welt erfahren.

Eine Mission, mit der Spieler den Offroad-tauglichen Regalia Typ-D erhalten können.

Die Final Fantasy XV: Royal Edition erscheint am 6. März 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Außerdem erscheint am gleichen Tag der DLC „Royal Pack“, der alle neuen Inhalte, die die Royal Edition bietet, für Besitzer des Hauptspiels zugänglich macht. Hierzulande nannte man dafür keinen Preis, doch in den USA wird der DLC 19,99 US-Dollar kosten. Die europäische Royal Edition wird ein Wendecover mit Illustrationen von Yoshitaka Amano bieten.