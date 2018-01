Sonic-Macher Yuji Naka tritt Square Enix bei

Yuji Naka, ehemaliger Kopf von Sonic Team und einstiger Lead Programmer von Sonic the Hedgehog, hat bei Twitter überraschend bekanntgegeben, demnächst für Square Enix zu arbeiten. Seit Januar 2018 ist Yuji Naka bei Square Enix beschäftigt, berichtet er. „Ich trete einem Entwicklerteam bei, so wie einst, und will Videospiele bei Square Enix entwickeln. Ich will ein spaßiges Spiel machen, bitte freut euch darauf!“

Yuji Naka verließ Sonic Team im Jahre 2006 und gründete danach sein eigenes Studio Prope. Am ehesten kennt man das Studio für Ivy the Kiwi? sowie Rodea the Sky Soldier, aber auch Fishing Resort und Digimon Adventure waren Ergebnisse von Propes Arbeit. Wie es mit Prope weitergeht, dazu machte Naka keine Angaben.