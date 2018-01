Night in the Woods erscheint für Nintendo Switch

Night in the Woods, das bei The Game Awards 2017 gleich zwei Awards als „Best Indie“ sowie „Games for Impact“ abräumen konnte, erscheint in Kürze für Nintendo Switch. Die neue Umsetzung des Adventures, das bereits für PCs, PS4 und Xbox One erhältlich ist, erscheint am 1. Februar 2018.

Die Version für Nintendo Switch wird auch das „Weird Autumn“-Update bieten, das zahlreiche neue Inhalte mit sich bringt. Auch die Solstice-Episoden „The Longest Night“ und „Lost Constellation“ sind mit von der Partie. Night in the Woods handelt von Mae Borowski, die ihr Studium hingeschmissen hat und in ihre alte Heimat zurückkehrt, eine Bergbaustadt namens Possum Springs. Mae ist allerdings eine Katze.