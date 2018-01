SMT: Strange Journey Redux erscheint im Mai im Westen

Atlus und Deep Silver haben den Termin eines weiteren Sprösslings ihrer Partnerschaft bekanntgegeben. Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux wird am 18. Mai 2018 in Europa und Nordamerika erscheinen. Hierzulande gibt es eine Handelsversion für Nintendo 3DS zum Preis von 39,99 Euro. Die Lokalisierung ist für SMT-Fans besonders aufregend, erschien doch das Original des Spiels von 2010 einst nicht in Europa. Die neue Redux-Version bietet einige neue Features und Illustrationen von Masayuki Doi.

Zunächst die offizielle Einführung von Atlus:

Eine räumliche Verzerrung erscheint in der Antarktis und droht die Erde zu verschlingen. Die Vereinten Nationen antworten auf die Katastrophe mit einem Team hoch technisierter Spezialisten, die in die Anomalie eindringen und eine Lösung für das Problem finden sollen. Die Spieler müssen sich darauf vorbereiten, ihre dämonischen Kräfte erneut einzusetzen, um das neue und erweiterte Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux zu meistern. Neue Geschichten, zusätzliche Enden, ein neuer Dungeon und vieles mehr erwarten Spieler im mit Sci-Fi-Elementen angereicherten Shin-Megami-Tensei-Abenteuer. In Strange Journey Redux schlüpfen Spieler in die Rolle eines Soldaten der Vereinten Nationen, der die Schwarzwelt genannte Anomalie untersuchen soll. Im Inneren der schwarzen Kuppel warten bereits unzählige Dämonen in einem alptraumhaften Spiegelbild unserer Welt. Brandneue Illustrationen von Masayuki Doi, schönere Grafiken, ein verbessertes Benutzerinterface und vieles mehr machen die erneute Reise in die Schwarzwelt… noch etwas seltsamer.

Mit Alex bietet die neue Version einen brandneuen Charakter, mit dem man neue Wege durch die Welt einschlagen kann. Mit ihr erscheinen auch neue Dämonen aus anderen Shin-Megami-Tensei-Spielen, außerdem gibt es ein neues Ende und einen neuen Dungeon.