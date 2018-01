Sega kündigt Two Point Hospital für PCs an

Sega und Two Point Studios haben Two Point Hospital angekündigt, entwickelt von den Experten der „Theme“-Games. Es handelt sich dabei um die Auflösung des Teasers, den Sega u. a. bei Twitter verbreitet hatte. Bei Two Point Studios arbeiten Entwickler von Studios wie Bullfrog, Lionhead und Mucky Foot, die in der Vergangenheit an Spielen wie Black and White, Populous oder Fable gearbeitet haben.

Das von sogenannten Experten als “der Moment, in dem der komplett erfundenen Medizin ein Licht aufging” beschriebene Spiel aus dem in Farnham beheimateten Studio stellt gleichzeitig auch die Gründung der „De-Lux Clinic“ in Two Point County dar – um die jüngste Epidemie dieser immer wieder aufflackernden Krankheit zu bekämpfen. Die glühende Birne wurde zuerst bei Patient Zero entdeckt, der bislang lediglich als Trevor bekannt ist. Spieler können der aufschlussreichen Geschichte von Trevor und seinem Kampf mit dieser seltenen Krankheit folgen, indem sie sich das überaus erleuchtende Infomercial über das Two Point Hospital im Trailer ansehen.

Two Point Hospital ist auch ein Versprechen, soll es doch eine Rückkehr zu einem der beliebtesten Sim-Genres sein. Ob das gelingt, erfahren Genre-Fans gegen Ende des Jahres, wenn Two Point Hospital für PCs bei Steam erscheint.