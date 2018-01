Das Eröffnungsvideo zu Gal Gun 2 von Inti Creates

Inti Creates hat das Eröffnungsvideo zu Gal Gun 2 veröffentlicht. Das Titellied „Otome no Yokubou ☆ Dangerous“ wurde von Ippo Yamada komponiert, von Takuya (Ino Head Park JackP ☆ Trash) arrangiert und wird von Chisa Kimura (Risu), Yuna Taniguchi (Nanako Tamamae) und Risae Matsuda (Chiru Kondou) gesungen. Zum Video hat Inti Creates Daten genannt, an denen interessierte Spieler ein Hands-on-Event erleben können. Von Ende Januar bis Anfang März wird es an verschiedenen Orten Gelegenheiten geben, den Titel vorab zu spielen. Hierbei stehen beide Version, für PlayStation 4 und Nintendo Switch, zum Testen bereit.

17. Januar von 13:00 bis 17:00 Uhr – Akihabara Gamers Main Store

10. Februar von 13:00 bis 17:00 Uhr – WonderGOO Nagoya Oosu Store

24. Februar von 13:00 bis 17:00 Uhr – Disc Pier Nipponbashi Store

3. März von 13:00 bis 17:00 Uhr – Trader Akihabara Building 3

8. März von 16:00 bis 20:00 Uhr – Theta Shop Mizonokuchi Store Die Besucher, die das Spiel probieren, erhalten als Geschenk einen Ballon in Form eines Höschens. In Japan soll der Titel am 15. März für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. PQube kümmert sich um die Lokalisierung für Europa und Nordamerika. In diesen Regionen soll das Videospiel im Frühling 2018 in den Handel gelangen.