Owlboy erscheint am 13. Februar für Konsolen

Der Pixelart-Platformer Owlboy ist mehr als ein Geheimtipp, bisher allerdings nur für PCs erhältlich. In Kürze wird sich das aber ändern. Owlboy erscheint am 13. Februar 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Owlboy wird außerdem auch physisch erscheinen. Für welche Plattform, das geht aus der Ankündigung nicht so recht hervor. Die neue Veröffentlichung wird 12 Sprachen unterstützen, darunter auch Deutsch.

Owlboy ist ein storybasiertes Platform-Adventure, bei dem du fliegen und eine brandneue Welt in den Wolken erkunden kannst! Hol deine Freunde ab und nimm sie mit auf deine Erkundung des Himmels. Weiche in einem der detailliertesten Adventures Hindernissen und großen Gegnern aus. Da er stumm ist, hat es Otus nicht leicht, die Erwartungen der Eulenschaft zu erfüllen. Die Lage wechselt von schlecht zu schlechter, als plötzlich Himmelspiraten auftauchen. Nun folgen eine Reise durch Ruinen voller Monster, unerwartete Begegnungen, gut behütete Geheimnisse und Lasten, die keiner je tragen sollte.