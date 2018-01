30 Minuten aus Sky von Thatgamecompany

Viele Fans von Thatgamecompany dürften schon sehnsüchtig auf das neue Spiel der Journey-Macher warten. Mit Sky kündigte der Entwickler schon vor einer Weile ein neues Abenteuer an, um das es aber viele Wochen lang ruhig war. Nun ist ein Video aufgetaucht, das 30 Minuten aus einer Preview-Version des Spiels zeigt. Ihr findet es unten!

Sky erscheint „zuerst“ für iOS-Geräte und Apple TV, danach vermutlich auch für andere, noch unbestätigte Plattformen. In Sky, so der Entwickler, werden Spieler „mit ihren Geliebten an der Hand durch ein trostloses Königreich im Himmel fliegen, in welchem Großzügigkeit und Mitgefühl eine große Rolle spielen“.