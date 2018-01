Nintendo Switch verkauft sich in Deutschland rasend

Ab sofort ist Nintendo Switch auch in Deutschland offiziell die am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. Über 600.000 Konsolen sind hierzulande bereits beim Endkunden. Allerdings reicht es nicht zum ganz großen Schlag wie in den USA, wo Nintendo Switch sogar die am schnellsten verkaufte Konsole überhaupt ist und damit sogar die Konkurrenz in den Schatten stellt.

Hierzulande dürfte PlayStation 4 weiter vorne liegen, zumindest was die ersten 10 Monate nach dem Launch der Systeme angeht, die hier als Vergleichszeitraum zugrunde liegen. Aber immerhin hat Nintendo Switch in dieser Statistik schon mal Nintendo Wii überholt, ebenso wie natürlich alle anderen Vorgängerkonsolen. Nintendo verweist übrigens ausdrücklich auf „jede andere TV-Konsole“ von Nintendo. Das bedeutet wohl, dass auch mindestens ein Nintendo-Handheld besser war.

So oder so gesellt sich Deutschland damit zu anderen europäischen Ländern, die ebenfalls kürzlich ähnliche Meilensteine erreichten. Italien spricht von der „am schnellsten verkauften Konsole“ und in Frankreich hat Nintendo Switch nach zehn Monaten bereits die Gesamtverkaufszahlen von Nintendo Wii U eingeholt. 911.000 Geräte hat Nintendo in Frankreich verkauft, 832.000 Mal verkaufte sich Nintendo Wii U dort insgesamt.