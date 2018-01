Switch die am schnellsten verkaufte Konsole in den USA

Die Erfolgsmeldungen rund um Nintendo Switch gehen weiter – und heute treibt man es im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spitze. Wie Nintendo bekannt gab, ist Nintendo Switch die am schnellsten verkaufte Heimkonsole in den USA. Betrachtet werden dabei natürlich nur die zurückliegenden zehn Monate, denn erst seit März 2017 ist Nintendo Switch überhaupt erhältlich.

In diesem Zeitraum kommt Nintendo Switch in den USA auf über 4,8 Millionen verkaufte Geräte. Keine Heimkonsole schaffte in den ersten zehn Monaten nach dem Launch mehr Verkäufe – auch nicht Nintendo Wii. Nintendo Wii schaffte im Vergleichszeitraum einst 4 Millionen Geräte und war hier der bisherige Rekordhalter.

Das sind nicht die einzigen beeindruckenden Zahlen der Meldung. Auch in Sachen Software gibt es einiges zu verkünden. 60 Prozent aller Nintendo-Switch-Besitzer haben demnach zu Super Mario Odyssey gegriffen. Eine schlichtweg beeindruckende Attach-Rate. Über 55 Prozent kauften Zelda: Breath of the Wild. So etwas nennt man in der Branche gemeinhin „System-Seller“. Mario Kart 8 Deluxe kommt ebenfalls auf über 50 Prozent, Splatoon 2 auf über 20 Prozent.