Nintendo stellt Miitomo am 9. Mai 2018 ein

Miitomo war Nintendos erster Vorstoß auf den Mobile-Gaming-Markt und es war für viele von uns eine lustige erste Woche zum Launch der App im März 2016. Nach über zwei Jahren wird Miitomo nun aber am 9. Mai 2018 seinen Service einstellen, wie Nintendo bekanntgibt. Der Verkauf von Miitomo-Münzen endet schon heute.

Bis zum Ende des Service bieten wir einen täglichen Anmeldebonus in Form von Miitomo-Münzen und Spielscheinen an, damit unsere Nutzer weiterhin Mii über Kopf spielen und andere Funktionen wie den Miitomo-Shop nutzen können. Der Verkauf von Miitomo-Münzen wird am 25.01.2018 beendet.