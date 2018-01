Neuer Trailer zu Senran Kagura Burst Re:Newal

Marvelous hat einen neuen Trailer zu Senran Kagura Burst Re:Newal veröffentlicht. Das Video gibt euch in stolzen fünf Minuten einen Einblick in Neuerungen und altbekannte Charaktere. Das Remake des ersten Teils der Serie übernimmt die Action aus dem ursprünglichen Sidescroller-Actionspiel und überträgt diese in eine 3D-Spielwelt. Nicht nur die Kämpfe und die Grafiken erfahren eine große Veränderung, sondern auch die Shinobi-Verwandlungen. In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4.