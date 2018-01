In Zukunft wird CyberStep mehrere Projekte für Nintendo Switch rausbringen. Zu diesen Spielen gehören das MMO-Action-Rollenspiel Onigiri, das Smartphone-Spiel GetAmped Mobile sowie der neue Titel Akatsuki no Eiyuu: Breakers (Heroes of Dawn: Breakers). Alle Projekte sollen noch in diesem Jahr in Japan erscheinen. Onigiri ist bereits weltweit für PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One und für PCs erhältlich.

via Gematsu