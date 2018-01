Gameplay-Videos zur Beta von Metal Gear Survive

Die Beta von Metal Gear Survive geht am 18. Januar an den Start und ist ab dann bis zum 21. Januar für alle spielbar. Schon jetzt gibt es einige Gameplay-Videos der Beta zu begutachten, die auf PlayStation 4 und Xbox One läuft. Aus diesen wird ersichtlich, dass der Spieler die Möglichkeit hat, in den Koop-Modus zu wechseln und gemeinsam mit anderen bauen, kämpfen und verteidigen kann.

Wer an der Beta teilnimmt, wird im Spiel mit Boni belohnt: Neben einem Fox-Hound-Namensschild und Zubehör für Metal Gear REX erhält man auch ein Bandana, wenn der fertige Titel erscheint. Bei uns ist es am 22. Februar so weit, dann kommt Metal Gear Survive für PlayStation 4, Xbox One und PCs auf den Markt.

via Gematsu