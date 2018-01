My Hero Academia: One’s Justice fügt All Might hinzu

Wie ein Artikel aus der Weekly Jump enthüllt, wird All Might ein spielbarer Charakter in My Hero Academia: One’s Justice sein. Mittels der Technik „One For All“ schlägt er alle Feinde nieder, die sich vor ihm befinden. Alle seine Moves befinden sich auf einer ultimativen Stufe.

My Hero Game Project basiert auf dem populären Manga und Anime My Hero Academia. Im Spiel stehen Superhelden und Superschurken im Konflikt miteinander und nutzen ihre Superkräfte, um diesen für sich zu entscheiden. Spieler bekommen die Möglichkeit in Luft- und Bodenkämpfen massive Verwüstungen anzurichten und dabei die Umgebung zu ihrem Vorteil zu nutzen. My Hero Academia konnte in Europa einen großen Erfolg verzeichnen. So wurde jede der beiden Staffeln über 20 Millionen Mal auf den VOD-Plattformen Europas angesehen. Kürzlich erfolgte die Ankündigung einer dritten Staffel für 2018. Zusätzlich hatte der Manga mit über einer Million verkauften Einheiten in Europa einen der stärksten Releases aller Zeit.

My Hero Academia: One’s Justice wird 2018 in Europa für alle aktuellen Plattformen veröffentlicht, ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt.

via Gematsu