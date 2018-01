Microsoft erweitert den Xbox Game Pass

Microsoft wird das Programm rund um den Xbox Game Pass erweitern. Zukünftig werden alle Veröffentlichungen der Microsoft Studios sofort auch Teil des Xbox Game Pass. Das erste Spiel, auf das dies zutrifft, ist Sea of Thieves, das am 20. März 2018 hierzulande erscheinen wird. Auch kommende Spiele wie Crackdown 3 und State of Decay 2 sind sofort über den Xbox Game Pass spielbar. Ebenso wie „unangekündigte Fortsetzungen zu Halo, Forza und Gears of War“.

Der Xbox Game Pass ist im Prinzip uneingeschränkter, allerdings nur digitaler Zugriff auf eine Sammlung zahlreicher Xbox-Spiele gegen eine monatliche Gebühr. Über 100 Spiele sind Teil des Programms, darunter auch abwärtskompatible Spiele für Xbox 360. Der Katalog wird monatlich erweitert, gelegentlich werden aber auch Spiele gestrichen. Eine Liste aller Spiele findet ihr hier. Für Vielspieler, die keinen Wert darauf legen, die Spiele tatsächlich zu besitzen, ist das eine feine Sache.

Der Xbox Game Pass kostet 9,99 Euro monatlich, es gibt auch eine 14-tägige Testphase