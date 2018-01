A.O.T. 2 (Attack on Titan 2) erscheint im März in Europa für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. In Japan wird es auch eine PS-Vita-Version geben, damit ist A.O.T. 2 also streng genommen auf zwei Plattformen unterwegs spielbar. Koei Tecmo Japan wirft deshalb mit neuen Gameplay-Videos einen Blick auf die portablen Versionen des Spiels.

Nintendo Switch:

PlayStation Vita:

via Gematsu