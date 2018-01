JPGuide! Monster Hunter World: Die Lanze

„Sei wie ein Fels, an dem sich beständig die Wellen brechen! Er bleibt stehen, während sich rings um ihn die angeschwollenen Gewässer legen.“ Im Falle von Monster Hunter: World solltet ihr jedoch den Felsen durch einen Jäger mit ‘ner Lanze ersetzen, der sich den tosenden Monstern entgegenstellt und nicht nachgibt!

Wer sich der Lanze das erste Mal anschmiegt, wird sich schwer, behäbig und in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen – besonders in Bezug auf die nicht vorhandene Ausweichrolle. Eure Möglichkeiten des Ausweichens beschränken sich auf kleinere Hüpfer rück- und seitwärts. Anfangs ist dies ziemlich ungewohnt. Jedoch ist die Lanze viel mehr, als der erste Blick vermuten lässt, und kann sehr vielseitig ausfallen.

Von vornherein besitzt die Waffe eine standfeste Größe, um Monster aus einer gewissen Ferne anzugreifen. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen einem mittleren Stoß (Dreieck), welcher sich auf Höhe des Kopfes mittelgroßer Monster (wie zum Beispiel beim Groß-Jagras) befindet, und dem hohen Stoß (Kreis). Der hohe Stoß eignet sich prima, um den Kopf größerer Monster zu treffen – also den größten Schwachpunkt von den meisten Monstern. Darüber hinaus könnt ihr so fliegende Monster treffen und sie eventuell auf den Boden zurückholen. Benutzt ihr beide Tasten gleichzeitig, könnt ihr den weiten Wischer benutzen, der einen horizontalen Angriff ausführt und allen vor euch stehenden Monstern eine verpasst. Die Lanze bietet also schon mal mehr strategische Tiefe, als man denken würde.

Die Verantwortung eines guten Lanzenträgers sollte darin liegen immer nah am Monster zu bleiben. Ihr könnt euch mit der Waffe nicht mal eben schnell aus dem Staub machen. Um dieser Bewegungseinschränkung entgegenzuwirken besitzt ihr als Jäger noch einen kräftigen Schild, welcher alle Angriffe blockt. Nutzt dies zu eurem Vorteil! Lauft nicht den Monstern hinterher, sondern lasst sie ruhig mal auf euch zukommen. Eventuell schafft ihr es auch die Angriffe der Biester zu kontern und einen automatischen Gegenangriff auszuführen. Dazu ist man nämlich mit dem Konterstoß in der Lage. Dieser lässt sich ebenfalls aufladen und kann intensiven, offensiven Schaden anrichten.

Neu in Monster Hunter: World ist das Kraft-Blocken, die nächste Stufe des Konterstoßes. Dadurch nimmt euer Jäger eine noch stärkere Verteidigungsposition ein. Jedoch geht dies auf Kosten eurer Ausdauer, welche sich ziemlich schnell leert. Dadurch seid ihr in der Lage sehr kräftige Angriffe von sehr aggressiven Monstern zu blocken. Letzteres ist mir allerdings noch nicht wirklich passiert. Daher kann ich noch keine hundertprozentige Aussage darüber treffen, ob ihr damit feindliche Angriffe kontern könnt.

Haut ein Monster doch mal ab und ihr wollt schnell hinterher, müsst ihr als Lanzenträger nicht unbedingt eure Waffe wegstecken. Die Lanze besitzt den sogenannten Ansturm. Damit könnt ihr dem Monster hinterher stürmen und zeitgleich mehrere Stoßangriffe bei Berührung vollführen. Glaubt aber nicht, das sei die Lösung auf alles. Dieser Angriff kann im Multiplayer eure Mitstreiter behindern und stören. Zudem nutzt sich mit jedem Treffer die Schärfe der Waffe rapide ab und diese wird schneller stumpf.

Schön sind hingegen die kleinen Neuerungen an dem Angriff. Nun ist man in der Lage während des Ansturms nach rechts und links auszuweichen. Allerdings geht damit die Geschwindigkeit des Angriffes verloren. Der Ansturm besitzt nämlich eine weitere Eigenschaft. Stoßt ihr nirgendwo gegen und lauft schnurstracks in einer Linie, werdet ihr immer schneller und schneller. Darüber hinaus könnt ihr im Ansturm einen Sprungstoß ausführen und unter anderem auf Monster hinaufklettern. Es ist ebenfalls möglich sich von Wänden abzustoßen. Das sieht nicht nur cool aus, sondern unterbricht auch nicht den Ansturm. Allerdings ist hier Fingerspitzengefühl gefragt, denn normalerweise prallt die Spitze der Lanze an Wänden ab.

Fazit: Die Lanze ist nicht gerade die beweglichste Waffe beim Ausweichen, jedoch sticht sie den Monstern schmerzlich in ihre Eingeweide und kann kräftige Angriffe blocken, sodass der Jäger wie ein Fels in der Brandung steht!

*Die Informationen aus diesem Text stammen aus der Beta und sind gegebenenfalls noch nicht vollständig. Sobald Monster Hunter: World im Handel erscheint, wird der Text entsprechend ergänzt.